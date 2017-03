Ivanka Trump au ski : Tout schuss sur les pistes avec ses enfants et son mari

Les vacances continuent pour Ivanka Trump ! Alors que son neveu Tristan (5 ans) a eu la malchance de se casser la jambe alors qu'il faisait du ski à Aspen, la fille de Donald Trump ne s'est pas laissé abattre pour si peu.

L'ancien mannequin devenu une redoutable femme d'affaires, et précieux atout de son père dans sa campagne électorale pour le poste de président des États-Unis, a été photographié ce jeudi 23 mars sur les pistes en famille. La jolie blonde de 35 ans et son mari Jared Kushner ont donné quelques leçons de chasse-neige à leurs aînés, Arabella (5 ans) et Joseph (3 ans).

Avant de rentrer à Washington DC ce vendredi soir, juste à temps pour le shabbat, le couple s'est aussi offert, la veille, une balade romantique dans un parc de la station avant d'aller déjeuner en ville. Un peu plus tard, ils ont récupéré leurs trois enfants, dont le petit Théodore (âgé de 11 mois) pour une séance de shopping. Après avoir dévalisé un magasin de jouets, ils sont allés reprendre des forces en dégustant quelques douceurs chez Paradise Bakery & Cafe.

Le soir même, ils ont retrouvé Eric Trump et sa femme Lara, actuellement enceinte d'un petit garçon qui devrait voir le jour au mois de septembre prochain. Les futurs parents, accompagnés de leurs irrésistibles toutous, ont pris moins de risques en s'adonnant à une randonnée en montagne avant de retrouver Ivanka et son mari pour dîner dans un célèbre restaurant japonais, le Matsushisa, réputé pour être le Saint Graal des amateurs de sushis.

Assistée d'une centaine d'agents des services secrets ainsi que d'une nounou attitrée, la Trump Family a profité comme il se doit de ces courtes vacances. Tout le monde semblait ravi de son séjour, notamment la petite Arabella, photographiée tout sourire ce lundi 20 mars tandis qu'elle savourait une glace avec sa maman après sa leçon de ski. Les batteries chargées à bloc, Ivanka et sa famille sont fin prêts à reprendre du service aux côtés du controversé 45e président des États-Unis.