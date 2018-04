Izïa Higelin est enceinte de son premier enfant !

Comme un symbole, comme un passage de relais, Jacques Higelin s'en est allé au moment où sa fille adorée Izïa est sur le point de devenir maman. Le 12 avril dernier, la jeune chanteuse et actrice était aux côtés de ses frères aînés, Arthur et Kên, ainsi que de sa mère Aziza Zakine, pour un ultime adieu à ce père qu'elle aimait tant. Au Cirque d'hiver, elle a chanté, dansé. Au Père-Lachaise, où le poète rock disparu le 6 avril a été enterré, elle a harangué la foule avec énergie, chantant avec elle, sous les yeux de son discret compagnon. Mais sous son long manteau de velours et sa robe noire, Izïa cachait ce qui ressemble indubitablement à un joli ventre rond, synonyme de grossesse. Car oui, selon Closer, la belle de de 27 ans est enceinte de son premier enfant !

Le 18 avril, Izïa rendait un vibrant et ultime hommage à son papa. Imitant Arthur H qui l'avait fait sur Facebook, c'est via Instagram que la future maman est sortie de son silence. "Je tenais à vous remercier du plus profond de mon coeur pour tous vos tendres mots, vos pensées, vos sourires bienveillants, vos étreintes et votre présence magnifique jeudi. Papa est parti dans une tornade, dans une grande folie comme sa vie, écrit-elle. Au Cirque d'hiver comme au Père-Lachaise, nous avons fait résonner tout notre amour pour Jacques dans des chants, des danses, des rires, des pleurs... Libres, à son image. Comme l'a si bien dit mon frère Arthur, on a inventé un nouveau rite. Et il aurait adoré ça. (...) Maintenant je vois papa, comme une bonne étoile, filante, incandescente, qui nous protège et qui danse à jamais dans le cosmos à la vitesse de la lumière. Daddy, je t'aime pour toujours. Tu es en nous, vibrant et flamboyant."