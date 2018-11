J.K. Rowling, volée, attaque en justice une ex-employée

Comme le rapporte le Mail Online, J.K. Rowling a déposé plainte contre Amanda Donaldson, une ancienne assistante personnelle qui a travaillé à ses côtés entre février 2014 et avril 2017 avant d'être licenciée pour faute grave. L'auteure de Harry Potter affirme avoir été volée à hauteur de... 27 000 euros.

Selon les documents légaux déposés au palais de justice de Airdrie Sheriff Court, en Ecosse, J.K. Rowling (53 ans) affirme que Amanda Donaldson (35 ans) aurait utilisé à des fins personnelles la carte de crédit de sa société gérant le merchandising de sa saga littéraire, se serait servie en cash dans le coffre-fort de l'entreprise et aurait également récupéré des produits dérivés pour les revendre. La jeune femme, originaire de Coatbridge, avait accès à la carte de crédit de la société afin de faire des achats dans le cadre de ses fonctions lorsque des besoins se présentaient et gérait aussi certains fonds de la société.

Si J.K. Rowling a été alertée c'est grâce aux comptables de la société. Ces derniers, qui se penchaient sur les dépenses (factures à l'appui) une fois par mois ont trouvé un volume de dépenses personnelles très élevé en février 2017 et, après un entretien avec un des comptables, Amanda Donaldson a été mise à pied. Parmi les dépenses qui lui sont imputées, J.K. Rowling cite dans sa plainte - déposée sous son nom de femme mariée Joanne Murray - l'achat de douceurs de chez Bibi Bakery, des bougies Jo Malone, des produits cosmétiques Molton Brown, une carte cadeau Paper Tiger, etc. Plus surprenant, l'assistante aurait aussi acheté... deux chats !

Alors que le procès ne s'ouvrira qu'en 2019, Amanda Donaldson dément les accusations et affirme que J.K. Rowling "n'a été victime d'aucune perte et n'a pas à réclamer des dommages et intérêts".

