Jack Falahee a ravi ses fans en postant des photos de sa récente séance de tatouage. L'acteur de 30 ans, découvert par les téléspectateurs dans la série Murder (How to Get Away with Murder dans son titre original aux États-Unis), n'a rien caché de sa douleur...

"Thanks @mimynnn à @generation8tattoo [un salon situé sur Melrose Avenue, entre les quartiers d'Hollywood et de West Hollywood, à Los Angeles, NDLR] pour le tatouage tout beau tout neuf. Vous déchirez ! #ad #tattoo", a-t-il commenté sur Instagram. Le très séduisant Jack Falahee a partagé trois photos de lui et on peut voir qu'il a fait faire un tatouage sur son torse, rasé sur une petite surface, un peu au-dessus de son téton gauche. L'acteur a opté pour un motif représentant une série de traits barrés mais il n'en a pas dévoilé la signification... Le comédien apparaît aussi sur une autre photo, allongé sur un fauteuil et grimaçant alors que la tatoueuse applique l'encre sous sa peau.

Ce n'est pas son premier tatouage puisque Jack Falahee affiche notamment le nombre 734 sur le bras droit, ainsi qu'une série de caractères chinois sur le flanc gauche et des flèches sur le flanc droit. Des tatouages qu'il peut aisément cacher lorsqu'il est en tournage mais nul doute que ses fans préfèrent le voir avec le moins de vêtements possible et, par chance, dans Murder, il lui arrive régulièrement de dévoiler son corps de rêve...