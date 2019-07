Jack Lang évoque la mort de sa fille Valérie : "Elle était un trésor, un bijou"

La comédienne Valérie Lang a été emportée par un cancer en 2013. La fille de Jack et Monique Lang, très engagée notamment en faveur des sans-papiers, n'avait que 47 ans. Dans le magazine Gala, l'ancien ministre de la Culture à qui l'on doit notamment la fête de la Musique ou encore la Pyramide du Louvre qui célèbre son 30e anniversaire, se souvient et lui rend hommage.

"Valérie me manque énormément. Pas juste affectivement, intellectuellement aussi, dans sa radicalité. Comme je suis dans l'action, je peux penser à autre chose, confie celui qui dirige l'Institut du monde arabe. Mais c'est particulièrement difficile pour Monique. Valérie était un trésor, un bijou, une personne merveilleuse et une militante. Parce qu'elle nous aidait à découvrir de nouveaux artistes. J'ai une autre fille, Caroline. Mais je suis peut-être un meilleur grand-père pour mes petites-filles Rebecca et Anna que je n'ai été un bon père. D'abord parce que j'ai plus de temps aujourd'hui et puis parce que, à 79 ans, j'ai davantage d'expérience de vie."

Jack et Monique Lang se sont rencontrés à 17 ans autour d'une passion commune : le théâtre. C'était en 1957, au Conservatoire d'art dramatique de Nancy. Le couple s'est marié le 13 mars 1961 et a toujours avancé côte à côte, y compris en politique. Dans Gala, Jack Lang rend hommage à l'importance qu'elle a eue dans son parcours de ministre quand il fallait, par exemple, convaincre les intellectuels de la beauté du projet controversé de la Pyramide du Louvre. Leur fille aînée, Caroline Lang, est née en 1961. Après une courte carrière d'actrice, elle est aujourd'hui senior vice-présidente de Warner Bros. International Television Distribution pour les territoires francophones.

Valérie Lang partageait le même amour des planches. Avec celui qui a partagé sa vie pendant dix-huit ans, le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey (par ailleurs fils du réalisateur Jean-Pierre Mocky), elle codirigé le théâtre Gérard-Philipe – Centre dramatique national de Saint-Denis. Elle est aussi apparue au cinéma dans La Belle Personne de Christophe Honoré ou encore dans la fresque télévisuelle Les Misérables de Josée Dayan.