Jacques Weber, méprisé par son père : "Ça, ça m'a marqué..."

Vendredi 19 octobre à 23h, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueille un invité prestigieux. Après avoir reçu Michel Fugain, Macha Méril ou encore MC Solaar en ce début de 4e saison, l'animateur à succès de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL recueille cette fois les confidences et les souvenirs d'une star du cinéma et du théâtre français : Jacques Weber.

À en croire les récentes publications de l'émission sur les réseaux sociaux, ce numéro du Divan mettra notamment sous les projecteurs la relation parfois difficile de l'artiste de 69 ans avec son père. "Mon père est un homme qui était capable de dire 'Les imbéciles n'ont pas la parole à table'. C'est vrai que ça, ça m'a marqué !", a teasé le compte Twitter de l'émission de confidences.

Dans la bande-annonce de l'émission, on peut aussi entendre Jacques Weber évoquer le mépris avec lequel son paternel le considérait... jusqu'à ce qu'il réussisse professionnellement au tout début des années 70. "C'était très bizarre parce que lorsque j'ai très très vite et très bien réussi au théâtre, d'un seul coup, ça s'éclairait... et ça m'énervait !", s'est-il rappelé.

Comme le veut la tradition, certains des proches de Jacques Weber, dont la comédienne Nathalie Baye et son grand frère Bernard Weber, ont eux aussi pris la parole au cours de l'enregistrement de l'émission. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel avec Jacques Weber, c'est vendredi 19 octobre 2018 à 23h sur France 3 !