Jada Pinkett Smith s'éclate entre copines et nous confie son Girls Trip parfait

On savait que Jada Pinkett Smith était sublime, mais la rencontrer en face à face rappelle que la star de la saga Matrix ou encore de la série Gotham possède ce charisme hollywoodien envoûtant. L'actrice américaine était à Paris pour présenter la comédie Girls Trip, succès du box office américain durant l'été. Elle a répondu aux questions de Purepeople et nous permet d'en savoir plus sur le week-end entre filles parfait !

Dans Girls Trip, Jada Pinkett Smith incarne Lisa, une infirmière divorcée qui ne s'est plus éclatée entre copines depuis bien longtemps. Avec ses amies de longue date, elle va en week-end entre filles à la Nouvelle-Orléans et elle va... se lâcher ! On lui a alors demandé le meilleur souvenir de vacances girly qu'elle avait, la chanson qui la rend dingue en boîte ou encore la tenue parfaite pour se déhancher sur le dancefloor : l'épouse de Will Smith, maman de Jaden et Willow, nous livre tous ses secrets de fêtarde ! Découvrez notre vidéo dans le player ci-dessus.

Girls Trip, l'histoire : Ryan Pierce, auteure à succès de livres de développement personnel, invite ses trois meilleures amies de l'université - Dina, Lisa et Sasha – qu'elle n'a pas revues depuis plusieurs années, au festival Essence, organisé tous les ans à la Nouvelle-Orléans pour célébrer la diversité et la créativité afro-américaines. Alliances et discordes sont réactivées, le côté sauvage de chacune se réveille et la solidarité féminine est ressuscitée, le tout sous un flot d'alcool, de musique, de soirées, de grabuge et de flirts à en faire pâlir la ville de tous les vices.

En salles le 13 décembre 2017