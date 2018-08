Jade Hallyday : Son tendre et émouvant message à Johnny, son "roi"

Du haut de ses 14 ans, Jade Hallyday est comme de nombreuses adolescentes, férue d'applications en tout genre. La fille de Laeticia et Johnny Hallyday utilise aussi Instagram, mais son compte est privé et ne réunit que de 231 abonnés, à savoir des membres de la famille, des proches, des copains et copines du collège. Pour autant, la petite Jade a écrit une biographie qui en dit long sur son état d'esprit.

"Cher papa, je trouverais peut-être un prince un jour, mais tu seras toujours mon roi", a ainsi écrit l'adolescente en anglais, accompagnant ces mots touchants d'un emoji étoile. Ce sont les rares mots publics de Jade, qui continue de grandir aux côtés de sa mère Laeticia et de sa soeur Joy. Une discrétion que Jade avait déjà rompu en octobre dernier, quelques semaines avant la mort de son père (le 5 décembre 2017). Alors qu'il retournait en studio, sa fille lui avait écrit sur Twitter : "Bravo mon papa pour ton courage tu es mon héros sur terre et je t'aime."

Si son compte Instagram est donc privé, les fans du Taulier peut suivre sa fille via Tik Tok, une application musicale où la demi-soeur de Laura Smet et David Hallyday se filme en train de danser et de chanter en playback. Un sens de la chorégraphie et du spectacle tout droit hérité de son papa. En attendant de peut-être faire une carrière artistique, c'est à l'école que l'adolescente a rendez-vous. Bientôt il faudra quitter la bien-aimée île de Saint-Barthélemy, où repose son père, pour rallier Los Angeles et la rentrée des classes...