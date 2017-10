Jaime Pressly : La bombe accouche de jumeaux et dévoile leur adorable bouille

Leo et Lenon ne sont pas les seuls enfants de Jaime Pressly. Il y a dix ans, l'actrice et son fiancé de l'époque, le DJ Eric Calvo, accueillaient un premier garçon, prénommé Dezi James. Le couple s'est séparé en novembre 2008. Après cette longue histoire d'amour, l'actrice a vécu un court mariage, deux ans seulement, avec l'avocat Simran Singh. La même année 2011, Jaime fait la rencontre d'Hamzi Hijab, propriétaire du magasin de chaussures Lorin Shoes à Santa Monica. Ils ne se sont plus quittés.

Depuis trois ans, Jaime Pressly donne la réplique à Anna Faris et Allison Janney dans Moms, une sitcom de l'incontournable Chuck Lorre (The Big Bang Theory, Mon oncle Charlie, Dharma & Greg, etc).