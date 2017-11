Jamel Debbouze accusé de plagiat : "On ne peut pas réduire un artiste à cela"

Alors que Tomer Sisley se faisait montrer du doigt pour avoir plagié des humoristes américains, montage vidéo à l'appui, d'autres figures du rire ont également été critiquées et Jamel Debbouze en fait partie. La star de 42 ans a toutefois réagi sur les ondes de RTL.

Bientôt à la Cigale pour son spectacle Maintenant ou Jamel, il a démarré avec enthousiasme la promotion de son show. Il a dû alors aussi réagir aux accusations d'inspiration un peu trop prononcées de blagues de ses homologues étrangers : "Évidem­ment qu'on s'inspire de tout ce qu'il y a autour de nous, mais en ce qui me concerne, je ne me suis jamais calqué sur qui que ce soit. (...) Ça fait vingt-cinq ans que je monte sur scène, j'en suis à mon cinquième spec­tacle, à mon dixième film, à mon huitième festi­val. J'écris des textes à longueur de jour­née, je m'inspire de moi et de ce qui m'entoure. Évidem­ment, on peut lais­ser traî­ner une oreille, mais on ne peut pas réduire un artiste à cela."

Pour le mari de Mélissa Theuriau et père de Léon et Lila, il s'agit d'inspirations et pas de plagiat, d'autant plus qu'il a signé, depuis les débuts de sa carrière, une quantité importante de sketchs : "J'ai dû le faire sans m'en rendre compte. Il faut savoir qu'on a des auteurs avec qui on travaille et que chacun est inspiré à sa manière. Tout ça est natu­rel pour moi. (...) On peut racon­ter les mêmes choses que nos voisins anglo-saxons mais avec notre style. C'est telle­ment dur de créer et d'être singu­lier. Rester au plus proche de soi, fina­le­ment, c'est ce qu'il y a de plus dur."

D'accord ou pas avec son opinion, on pourra tout de même saluer Jamel Debbouze d'avoir participé au débat, sans répondre par une simple boutade.