Jamel Debbouze et Mélissa, Guillaume Canet et Franck Dubosc en famille au Stade

Un match qui oppose deux champions du monde ne pouvait qu'attirer du monde au Stade de France. Les tribunes de l'arène parisienne affichaient complet le 16 octobre 2018 pour le choc France-Allemagne comptant pour la Ligue des nations.

Tout comme Rachel Legrain-Trapani, venue soutenir son compagnon Benjamin Pavard bien décevant, Jamel Debbouze, Guillaume Canet et Franck Dubosc ont assisté à la victoire (2-1) des Bleus de Didier Deschamps. Les trois acteurs n'étaient pas seuls mais en famille.

Actuellement à l'affiche d'Alad'2 avec Kev Adams, Jamel Debbouze s'est rendu au Stade de France avec sa ravissante épouse Mélissa Theuriau et leur fils Léon qui fêtera ses 10 ans le 3 décembre prochain. Leur fille Lila, qui a eu 7 ans le 28 septembre dernier, n'était pas présente. Comme toujours, l'humoriste de 43 ans et la journaliste de 40 ans sont apparus très complices, vibrant pour Antoine Griezmann, auteur d'un doublé, et ses coéquipiers.

Même entrain de la part de Guillaume Canet qui s'est offert une soirée entre garçons avec son fils Marcel, 7 ans, fruit de son amour pour Marion Cotillard. Louise, née en mars 2017, était absente, tout comme sa maman. Guillaume Canet, connu pour sa passion de l'équitation qu'il pratique à haut niveau, n'a pas hésité à se mettre debout pour se joindre aux milliers de spectateurs du Stade de France. Placé juste à côté de Jamel Debbouze et ses proches, l'acteur et réalisateur de 45 ans a échangé avec lui.

Papa de deux garçons, Franck Dubosc a été aperçu avec son aîné, Raphaël, 8 ans. Sa charmante épouse Danièle les accompagnait pour cette belle soirée sportive qui a donc attiré de nombreuses familles.