Jamel Debbouze : Moment complice avec Mélissa Theuriau à la montagne

Profitant d'un peu de temps libre alors qu'il est en tournée partout en France avec son nouveau spectacle intitulé Maintenant ou Jamel, l'humoriste Jamel Debbouze a pris la direction de la montagne avec sa femme Mélissa Theuriau.

Sur Instagram, le populaire humoriste de 42 ans a posté une touchante photo de lui, prise sur les pistes de ski, où il semble embrasser son amoureuse sur la joue. Mélissa Theuriau y apparaît souriante et ravie de passer un beau moment avec son mari. On imagine que les enfants du couple, Lila (6 ans) et Léon (9 ans), qui sont en vacances comme leurs petits camarades, n'étaient pas loin...

La journaliste et productrice de 39 ans a elle aussi partagé des photos de leur séjour à la montage sur Instagram, mais n'a pas précisé dans quelle station de ski ils ont choisi de poser leurs valises... "Je ne m'habituerai jamais à cette magie... et même à -20, la montagne est le meilleur remède de la Terre", a-t-elle simplement écrit en légende d'un cliché par un jour de grand soleil.