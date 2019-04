James Bond 25 : Un Français rejoint Rami Malek, Léa Seydoux et Daniel Craig

Le jeune acteur franco-algérien Dali Benssalah rejoint également l'équipe du film. Le comédien de 26 ans, originaire de Rennes, s'est notamment fait remarquer dans le clip Territory du groupe electro The Blaze en 2017. Il a aussi fait des apparitions dans les films L'Homme fidèle de Louis Garrel et Interrail de Carmen Alessandrin. "Quand j'étais enfant, je rêvais d'être James Bond. Quand j'avais 20 ans, c'était plutôt une blague... Et maintenant, me voilà", dit-il dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du film.

Un titre encore secret

La Britannique Naomie Harris sera également de retour. Elle incarne Miss Moneypenny, la fidèle assistante de "M", le patron de 007, joué par Ralph Fiennes. Ben Whishaw fait aussi son retour dans le rôle de "Q", un geek fan de chats qui dirige le laboratoire du MI6. Dans ce nouvel opus, "Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d'une vie tranquille en Jamaïque", mais "sa quiétude est vite interrompue lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l'aide", indique Universal Pictures dans un communiqué.

L'agent devra reprendre du service pour porter secours à un scientifique retenu en otage, une mission qui "le mènera sur la trace d'un mystérieux méchant, armé d'une dangereuse nouvelle technologie". Le mystère demeure quant au titre de ce nouvel épisode. La production a seulement fait savoir que le tournage débuterait le 28 avril, avec des scènes filmées à Londres, en Norvège, en Italie et à la Jamaïque.