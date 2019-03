Jana Kramer trompée à nouveau ? Son mari, accro au sexe, a fait une "rechute"

L'actrice des Frères Scott Jana Kramer et son mari, Mike Caussin, ont révélé qu'il avait fait une "énorme rechute" dans son addiction au sexe. Dans l'hypothèse où cette pathologie serait bien réelle (au même titre qu'une addiction à l'alcool par exemple), l'ancien joueur de football américain aurait subit un traitement pendant trois ans. C'est lors d'un épisode du podcast du couple, Whine Down, que Mike Caussin a avoué qu'il avait fauté à nouveau, après un an de "sobriété".

"Je ne minimise pas l'adultère. Jana et moi avons longuement discuté de la ligne à ne jamais franchir et de ce que nous considérons comme une tromperie. Mais je ne l'ai jamais trompée lorsque nous étions mariés", a-t-il expliqué. En effet, en août 2016, Jana Kramer et Mike Caussin s'étaient séparés, après que l'adultère de son mari ne soit étalé dans la presse. Le couple s'était ensuite rabiboché en 2017. Ils avaient alors renouvelé leurs voeux de mariage. "Je veux juste que les gens sachent que, à part cette fois-là, je ne l'ai pas trompée. Il n'y a eu aucun autre adultère depuis", poursuit le papa de Jace Joseph et Jolie Rae.

Pourtant, Jana indique qu'il a récemment franchi les limites qu'ils s'étaient fixés : "Il a fait quelque chose de très, très grave. Ça aurait pu être désastreux. C'était une énorme rechute, même s'il ne s'est rien passé au final. Disons que nous sommes très heureux que cette personne t'ai posé un lapin." L'interprète d'Alex Dupre dans Les Frères Scott dit qu'elle a surpris son mari "à un hôtel", alors qu'il attendait sa partenaire.

Si Mike Caussin évoque publiquement son "addiction", c'est qu'il pense que son histoire "peut aider beaucoup de personnes". Il se considère comme étant victime de sa condition, mais il est désormais "à l'aise avec le fait de dire qu'il est un accro au sexe". "C'était ma drogue", conclut-il.