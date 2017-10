Jane Birkin va beaucoup mieux et partage son "bonheur fou" sur scène

En mars dernier sortait l'album Birkin/Gainsbourg : le symphonique. Un opus aujourd'hui réédité avec les 21 titres originaux, plus 40 minutes d'images inédites du couple Birkin-Gainsbourg, filmées et commentées par Jane Birkin, ainsi qu'un album inédit du concert de la tournée au Japon. Parallèlement à cette nouvelle sortie, la chanteuse britannique qui a été l'une des grandes muses de Gainsbarre, a repris sa tournée avec un concert au Grand Rex à Paris, jeudi 26 octobre.

Sur scène, entourée d'un orchestre majestueux, Jane B. a repris les plus grands tubes de son grand amour Serge Gainsbourg. "C'est tellement confortable d'être avec ces orchestres", confiait-elle au micro d'Europe 1 en marge de ce concert. "J'ai un bonheur fou à retrouver un nouvel orchestre chaque soir", ajoute-t-elle.

Et ce bonheur, cette joie de vivre retrouvée, cette fougue, elle la partage sur scène, affichant des grands sourires et jetant des regards complices à ses musiciens et son public. On est loin de la Jane Birkin souffrante qui se battait contre la maladie. "Les docteurs m'ont sortie de la maladie. Ce fut une forme de réveil. J'ai compris, que je le veuille ou non, que je n'avais plus que dix ans devant moi. Bon, si je fais comme maman, peut-être un peu plus. Mais il n'y a pas un moment à perdre", confiait-elle à Paris Match au printemps dernier. Un combat de plus pour celle qui avait dû encaisser la mort brutale de sa fille Kate Barry.

Outre cette double date au Grand Rex (26 et 28 octobre), Jane Birkin a déjà prévu de jouer à nouveau dans la capitale, au Trianon, pour l'émission Alcaline, le 3 novembre. Elle ira ensuite Montpellier (4/11), Mâcon (11/11), Nevers (29/11), Saint Sébastien (29/11) ou encore Aix-en-Provence (15/12). Elle sera même à New York, où vit sa fille Charlotte, le 1er février 2018.