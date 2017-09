Charlotte Gainsbourg et ses enfants à New York : "Je découvre enfin l'anonymat..."

Après Cannes et l'ouverture du Festival avec Les Fantômes d'Ismaël, Charlotte Gainsbourg revient avec deux nouveaux films – Le Bonhomme de neige de Tomas Alfredson et La Promesse de l'aube d'Éric Barbier – et un nouvel album, six ans après l'hybride mi-live, mi-inédit Stage Whisper. Après avoir collaboré avec Beck, Air et Connan Mockasin, Charlotte a confié la réalisation de Rest au producteur électro Sebastian. En racontant la genèse du disque, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg évoque sa vie new-yorkaise.

Anonyme

Après la mort de sa soeur photographe, la regrettée Kate Barry, Charlotte Gainsbourg a ressenti le besoin, presque vital, de quitter la capitale. Direction les États-Unis et New York, où elle s'est installée dans Manhattan et vient de déménager à Greenwich Village, "l'ancien quartier bohème". De l'autre côté de l'Atlantique, Charlotte respire à nouveau : "Je me sens très ingrate de dire ça, mais les gens me reconnaissent là-bas pour ce que j'ai fait, moi, raconte-t-elle dans Les Inrockuptibles. Ils ne parlent pas de mes parents. Ils ont vu les films de Lars Von Trier, ont écouté la musique de Beck, ils n'ont pas forcément fait le lien. On ne me parle pas tous les jours de ma vie. À mon âge [46 ans, ndlr], j'ai découvert l'anonymat."