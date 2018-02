Jane Seymour, sensuelle à 67 ans : "Je ne me suis jamais sentie aussi sexy"

S'il y a une star hollywoodienne sur laquelle le temps n'a aucun effet négatif, c'est bien Jane Seymour. À 67 ans, l'iconique Docteur Quinn vient de poser pour la troisième fois pour le célèbre magazine Playboy.

Sur Instagram, Jane Seymour s'est félicitée de cette collaboration en partageant deux clichés de ce shooting sexy et élégant à la fois réalisé dans sa propriété. "Je suis ravie de pouvoir enfin partager ceci avec vous. J'ai récemment été photographiée et interviewée chez moi par Playboy. Je m'ouvre sur ma carrière, ma famille, le fait de me sentir mieux que jamais à 67 ans et bien d'autres choses", écrit-elle.

Dans l'interview, elle aborde effectivement le temps qui passe, elle qui vient de souffler sur une nouvelle bougie. "Je me sens plus sexy que jamais et surtout par rapport à quand j'étais jeune", assure l'intéressée qui se souvient des injonctions à être sexy et son rapport au corps à l'époque. "J'étais du genre à me dire 'mon dieu, je suis supposée être sexy, là. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?'", raconte-t-elle. Et d'ajouter : "Le fait d'avoir eu une vie aussi longue m'a donné une très grande liberté. Comme disait mon père, je suis bien dans ma peau."