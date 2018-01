January Jones : Etre mère célibataire "limite votre vie sexuelle"

C'est à VIOLET GREY que January Jones parle de sexe et d'amour. L'actrice de 40 ans et star de la série The Last Man On Earth a participé à un shooting photo pour le site de beauté. En marge de son éditorial, elle se prête à l'exercice de l'interview et s'étale sur sa vie amoureuse et sexuelle : "[Avoir un enfant] limite votre vie sexuelle, c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas amener quelqu'un à la maison quand ton enfant entre dans la pièce. Honnêtement, mon fils débarque en pleine nuit et demande un massage, et après ça je m'endors. J'imagine que c'est ce à quoi ressemble le mariage ?".

"Comme ma mère le dit toujours, le sexe est l'indicateur d'une relation, donc si vous avez une bonne relation, vous devriez coucher ensemble régulièrement", ajoute January Jones. Sur le même sujet, la maman de Xander (6 ans) parle de scènes de sexe au cinéma : "Il y a 200 personnes derrière la caméra... Ces scènes ne sont jamais si drôles [à tourner]. Michael Fassbender et James McAvoy m'ont poussé sur un lit, [j'étais] en lingerie pour X-Men: Le Commencement, et c'était plutôt chouette. Je me disais, 'Je peux le faire. Puis-je avoir une autre prise ?'".

January Jones a récemment fait l'objet d'une rumeur, lui prêtant un début de relation avec la star de télé-réalité américaine Nick Viall (The Bachelorette, The Bachelor). "No comment", répond l'actrice quand VIOLET GREY lui demande si elle fréquente un homme. Elle précise néanmoins, concernant les qualités recherchées : "Je n'ai jamais été autant attirée par l'apparence que par leur talent, leur pouvoir ou leur intelligence, ou leur humour, leur capacité à me faire rire. Quelque chose qui tiendra dans une longue relation pour avoir de quoi parler pendant des années. On doit s'inspirer l'un et l'autre".

Le futur heureux élu est prévenu...