Jason Aldean : Deux mois après la tuerie, le bonheur de devenir papa...

A l'heure où il est devenu père pour la troisième fois, on comprend instantanément ce que Jason Aldean veut dire lorsqu'il parle de 2017 comme d'une année de "montagnes russes" : car si la joie d'accueillir un premier enfant avec sa seconde épouse Brittany Kerr l'a animée, cette année-là a aussi été ensanglantée par l'attentat de Las Vegas, perpétré pendant son concert.

Le 1er octobre 2017, Jason Aldean se produisait en plein air dans la capitale mondiale du jeu dans le cadre du Festival Route 91 Harvest quand un tireur isolé posté au 32e étage de l'hôtel-casino Mandalay Bay, voisin du lieu de rassemblement, et muni d'armes automatiques a ouvert le feu sur la foule. Si la superstar de la country et ses musiciens en sont sortis indemnes, le bilan a été atrocement lourd : 58 morts et plus de 500 blessés. Une semaine plus tard, Jason Aldean retournait avec émotion sur les lieux du drame, rendant visite à des survivants hospitalisés en compagnie de sa femme, alors enceinte.

La vie a pleinement repris ses droits pour le couple, qui a eu le bonheur d'accueillir vendredi 1er décembre 2017 un petit garçon, Memphis Aldean Williams. "Tellement béni de voir aujourd'hui mon petit gars venir au monde. En cette année qui a été un parcours de montagnes russes, voilà tout ce dont il s'agit. J'ai hâte de savoir ce que la vie réserve à ce gamin. Memphis Aldean... 4,2 kilos #mamanaétéunerockstar", s'est-il réjoui en communiquant l'heureuse nouvelle sur Instagram, sans omettre de glisser un petit hommage à Brittany. Cette dernière, sur son propre compte, a précisé que Memphis a vu le jour à 13h29 : "Merci pour son incroyable soutien à @jasonaldean et pour avoir enduré les broyages de main et les ongles plantés dedans. SANS CONTESTE LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE", a-t-elle écrit.

Le couple, qui s'est marié en 2015 après que Jason Aldean a quitté sa femme pour Brittany (rencontrée en 2012 lors de sa participation au télé-crochet American Idol), avait déjà révélé le sexe de l'enfant ainsi que son prénom, inspiré par la passion de son papa pour Elvis Presley, icône de Memphis. De son précédent mariage avec Jessica Ussery, Jason Aldean est également le père de deux grandes filles de 14 et 10 ans, Keeley et Kendyl, qui sont enchantées d'être maintenant grandes soeurs.