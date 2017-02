Jason et Laura Kenny : Les jeunes mariés en or attendent un enfant

Si Laura n'avait pas fait au préalable fait cette annonce, bien malin celui qui aurait pu déceler de premières rondeurs chez l'athlète de haut niveau le soir même, alors qu'elle participait à la cérémonie des Laureus World Sport Awards à Monaco. Jason Kenny et sa femme faisaient en effet partie des nombreux couples ultraglamour de la sphère sportive réunis autour du prince Albert et de la princesse Charlene d'une part, et de l'acteur Hugh Grant – maître de cérémonie de l'événement – et sa compagne Anna Eberstein d'autre part.

Parallèlement, leur attaché de presse a confirmé la grossesse et la joie de toute la famille : "Je suis en mesure de confirmer que Laura Kenny est en effet enceinte et que Jason, elle-même et leurs familles respectives sont absolument ravies par la nouvelle", a-t-il déclaré, sans toutefois préciser le terme attendu – vraisemblablement autour du mois de septembre.

L'arrivée prochaine d'un bébé n'est pas une grande surprise et le timing non plus, puisque la cycliste compte bien défendre ses titres aux JO de Tokyo en 2020. Au cours des Jeux de Rio, en août dernier, où un joli bisou télévisé avait fait le buzz, Laura avait écrit sur les réseaux sociaux, à propos de Jason, sextuple champion olympique (vitesse individuelle en 2012 et 2016, vitesse par équipes en 2008, 2012 et 2016, et en keirin en 2016) : "Je l'aime à la folie ! Nos enfants auront forcément certains de ses gènes, hein ?" L'heure de le vérifier approche !