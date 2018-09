Jazz et Laurent (La Villa) : Le sexe de leur deuxième bébé dévoilé !

Le 6 août 2018, Jazz annonçait sa deuxième grossesse à travers une vidéo YouTube. Depuis, elle et son chéri Laurent sont aux anges et n'ont qu'une hâte : donner un petit frère ou petite soeur à leur premier enfant, la petite Chelsea. Ce lundi 10 septembre, le couple qui participait récemment à La Villa, la bataille des couples a décidé d'enfin révéler le sexe de bébé.

Dans une nouvelle vidéo, Jazz et Laurent apparaissent plus amoureux que jamais, tous les deux arborant un maillot de foot. "Pour vous dévoiler le sexe du bébé, on va vous montrer la petite baby shower qu'on avait faite à Cannes avec nos proches", explique Laurent.

Se lance alors le fameux flash-back. Le couple avait prévu un après-midi au soleil au cours duquel des jouets pour filles et pour garçon étaient disposés un peu partout afin de laisser planer le doute jusqu'au bout. Ce n'est que lorsque Laurent fait s'envoler des ballons bleus que l'on comprend que Chelsea aura bientôt... un petit frère !

Si Jazz rumine le fait d'avoir perdu son pari avec son chéri, nul doute qu'elle aura plein d'amour à donner à son futur fils. "Maman, elle a perdu. Pour moi, ça a été une découverte très étonnante, je ne m'y attendais pas du tout, je ne me suis pas faite à l'idée d'un garçon. En tout cas, on est très content, surtout papa !"

Voilà une bonne nouvelle pour les tourtereaux qui ne sont peut être pas décidés à s'arrêter là... "Du coup, on sait pas ce que sera le troisième", blague Jazz. Pour rappel, la candidate de télé-réalité tombait enceinte pour la deuxième fois, sept mois seulement après avoir accueilli sa fille Chelsea.