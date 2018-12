Jazz (La Villa) enceinte et gravement malade ? "Je suis choquée"

Jazz est furieuse et ne s'est pas gênée pour le faire savoir. Pour rappel, la candidate de La Villa, la bataille des couples (TFX) est enceinte de son deuxième enfant. Et, alors qu'elle est en bonne santé, un compte Instagram a laissé entendre qu'elle était "gravement malade" et qu'elle avait peur pour son bébé. Une information complètement fausse comme l'a fait savoir la femme de Laurent.

"Je suis choquée de ce que je viens de voir. C'est quoi ces conneries ?", a-t-elle déclaré dans un premier temps en story Instagram, ce samedi 7 décembre 2018. Et, avec le franc-parler qu'on lui connaît, la maman de Chelsea (11 mois) a poursuivi : "Je n'ai pas du tout de grave maladie. Avoir le diabète, ce n'est rien du tout. Il y a des milliers de gens qu'ils l'ont, en aucun cas je suis atteinte. Arrêtez ce délire tout de suite parce qu'il y a vraiment des gens qui ont de graves maladies sur terre. Et je pense que le diabète n'en fait pas partie. (...) En aucun cas je n'accepte que vous me fassiez passer pour quelqu'un de malade alors que j'ai du diabète, merci. Avoir du diabète, ce n'est pas très rigolo quand on est enceinte, mais je ne m'inquiète pas du tout pour mon bébé. Il n'y a pas de soucis majeur. Je ne m'inquiète pas non plus pour moi, je me renseigne juste pour savoir comment il faut faire les choses, point barre." Le message est passé !