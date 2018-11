Jazz (La Villa) enceinte et radieuse en maillot de bain aux Maldives

Jazz et Laurent sont sur un petit nuage. Les candidats de La Villa, la bataille des couples se la coulent douce au soleil. C'est en amoureux que les parents de Chelsea (11 mois) se sont envolés pour les Maldives afin de célébrer l'anniversaire du beau jeune homme qui a eu 23 ans ce vendredi 30 novembre 2018. Sans surprise, ils ne manquent pas de partager leurs aventures avec leurs fans, sur Instagram.

Laurent a notamment partagé une photo sur laquelle on peut le découvrir en train d'embrasser le beau baby bump de sa belle, au bord d'une piscine. L'occasion de constater que le ventre de Jazz a bien poussé ces derniers temps. La jolie brune, enceinte de son deuxième enfant, a pour sa part dévoilé un cliché sur lequel on peut l'admirer sur une bouée, à la piscine, puis un de son mari et elle à la plage, en train de s'embrasser. Elle a même publié une photo d'elle topless, dans son bain, en train d'admirer le paysage paradisiaque face à elle.