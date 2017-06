Jean Dujardin : "Avec les filles jusqu'à tard, il ne faisait pas un carton"

Sur C8, les portraits de stars françaises font le bonheur des téléspectateurs. Florence Foresti a fait ainsi de savoureuses confidences, Vanessa Paradis nous a fait partager son parcours et plus récemment, c'est Alexandra Lamy, chouchou des Français, qui était sous les projecteurs. C'est au tour de son célèbre ex-mari, l'oscarisé Jean Dujardin, d'avoir droit à son documentaire ! Purepeople a pu découvrir en avant-première ce programme qui sera diffusé mardi 6 juin à l'occasion des 20 ans de carrière de fameux OSS 117.

Dans le portrait de C8, les proches de Jean Dujardin offrent leur regard sur l'acteur. Ainsi, l'un de ses trois frères, Vincent, confie : "Avec les filles jusqu'à assez tard, il ne faisait pas un carton, parce qu'on préfère celui qui a un peu de confiance et un peu de bagout. Ce n'était pas spécialement son cas. Plus tard, ça allait mieux..."

A la fois franc et tendre, l'aîné de Jean Dujardin montre ainsi qu'avant d'être le sex symbol français qu'on connaît, le comédien était un jeune homme peu confiant, comme tant d'autres. Aujourd'hui, il a réussi s'imposer au cinéma – on l'attend dans Le Retour du héros avec Mélanie Laurent en février 2018 – et mène une vie privée sereine : il est papa de deux garçons et d'une fille, cette dernière, Jeanne, étant née de son couple avec la patineuse Nathalie Péchalat.