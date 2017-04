Jean Dujardin : Découvrez l'irrésistible actrice qui va incarner sa soeur

Acteur oscarisé de The Artist, Jean Dujardin se dirige vers un beau projet avec une comédienne césarisée, sous la direction de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Il s'agit de Yolande Moreau, l'irrésistible héroïne de Séraphine et actrice fétiche du tandem de réalisateur.

Baptisé I feel good, le huitième long-métrage du duo déjanté, se déroulera dans le milieu des compagnons d'Emmaüs. Yolande Moreau et Jean Dujardin seront frère et soeur : elle directrice d'un village Emmaüs et lui, quadra ambitieux exploitant le filon de la chirurgie esthétique low cost jusqu'en Roumanie. Le tournage est prévu cet été à Pau.

La précédente collaboration des deux réalisateurs (Mammuth, Louise Michel) remonte à Saint Amour sorti début 2016, le film était un road-movie viticole, avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde, en père et fils cherchant à se rapprocher.

Dernièrement vue dans L'Enfance d'un chef et Une vie, Yolande Moreau fait aussi partie de la distribution de la série à succès Capitaine Marleau. Le fameux Brice de Nice et compagnon de la patineuse Nathalie Péchalat – avec laquelle il a eu son troisième enfant – était récemment à l'affiche de Chacun sa vie de Claude Lelouch.