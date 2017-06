Jean Dujardin et l'Oscar : "J'ai eu des menaces de mort"

Cinq ans déjà... Cinq ans que Jean Dujardin a décroché l'Oscar du meilleur acteur grâce à sa performance dans The Artist. Une aventure qui a bouleversé sa vie et qu'il évoque en toute franchise dans le documentaire dont il est le héros, intitulé Loulou aux Oscars et diffusé sur C8 ce mardi 6 juin. Derrière le bonheur et le triomphe que le comédien français avait partagés à l'époque avec son ex-femme, Alexandra Lamy, on découvre un parcours vers la victoire qui n'a pas été si facile à vivre.

Devant la caméra, Jean Dujardin revient sur ce moment particulier de son existence. Aux États-Unis, les fameuses statuettes ne récompensent pas la seule prestation d'un comédien dans un film : en amont de la grand-messe, se déroule une véritable campagne promotionnelle, à laquelle l'acteur français a participé avec enthousiasme. Ce travail préparatoire, qui implique une omniprésence dans les émissions de télévision américaines et au cours de mille et une soirées et événements, n'en est pas moins épuisant : "Ah un moment, on en peut plus", avoue le fameux OSS 117. Il confie même avoir reçu des menaces de mort ! Découvrez ses confidences dans l'extrait sur notre player.

S'il a depuis tourné dans Monuments Men de George Clooney et dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, Jean Dujardin a gardé les pieds sur terre et en France. Le papa de trois enfants et compagnon de Nathalie Péchalat a privilégié sa vie et sa carrière en France. Car, Marion Cotillard et Omar Sy pourront en témoigner, si l'on veut vraiment s'imposer à Hollywood, il faut s'y investir à 100%. On retrouvera le comédien en février dans Le Retour du héros de Laurent Tirard, avec Mélanie Laurent.