Jean Dujardin avec Alexandra Lamy dans "Un gars, une fille" : "Un jeu dangereux"

Jean Dujardin est la nouvelle star qui fait l'objet d'un portrait pour la chaîne C8. Mardi 6 juin, il succèdera notamment à Alexandra Lamy, ultrapopulaire comme lui mais ce n'est pas leur seul point commun. Les deux acteurs étaient en couple, après s'être rencontrés sur le plateau d'Un gars, une fille. Et comme son ex-femme, il revient pour ce documentaire sur la série à succès dans laquelle l'intime se mêle inévitablement à la fiction.

Dans le portrait de C8 intitulé Jean Dujardin, The Artist !, l'acteur de 44 ans revient sur son enfance et sur son statut de petit dernier d'une fratrie de quatre frères. L'humour lui permettra de gagner en assurance et le virus de la comédie le prend lorsqu'il a une vingtaine d'années. Remarqué avec la bande du Carré blanc au sein du programme Graines de stars, il décroche ensuite le premier rôle masculin de la série Un gars, une fille et avec sa partenaire Alexandra Lamy, l'alchimie est immédiate. La suite, on la connaît puisque la réalité a dépassé la fiction pour les deux acteurs qui jouent durant quatre ans un couple irrésistible et se marient en 2009. Si leur histoire a pris fin en 2013, c'est avec franchise que le comédien évoque face caméra leur relation :

"Tu tournes pendant quatre ans avec une femme qui n'est pas ta femme, dans une maison qui n'est pas la tienne. Jeune acteur que je suis suis, que nous sommes, nous faisons un jeu dangereux et vu qu'on est très passionnés et qu'on veut donner beaucoup de choses. Eh bien on ne fait plus croire, on fait. Et on se brûle", explique Jean Dujardin dans le documentaire de C8.

De son côté, Alexandra Lamy avait déclaré pour le portrait de la chaîne en mars : "Quand on a terminé Un gars, une fille, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à se séparer. C'est pour ça que notre histoire d'amour a démarré là. On a passé quatre ans ensemble, tous les jours, avec cette image de couple. Oui, ça devenait naturel. Puis, on a tout construit ensemble, il y avait quelque chose qui était presque logique. On était fous amoureux l'un de l'autre, évidemment."

The Artist est désormais en couple avec la patineuse Nathalie Péchalat avec qui il a eu une petite fille, tandis que l'héroïne d'Une chance de trop est partie s'installer à Londres avec sa fille unique, gardant sa vie sentimentale à l'abri des projecteurs. On sait tout juste aujourd'hui que son coeur est pris.

Jean Dujardin, The Artist, un documentaire diffusé sur C8 à 21h mardi 6 juin