Alexandra Lamy et Jean Dujardin, leur 1re rencontre : L'alchimie déjà palpable !

Alexandra Lamy joue le jeu des confidences pour le documentaire de C8 diffusé le 9 mars. L'actrice aussi talentueuse que populaire a le droit a un beau portrait sous-titré "Chouchou des Français", une référence directe au surnom de son personnage dans la série qui lui a valu la gloire, Un gars, une fille. Elle revient ainsi avec plaisir et tendresse sur cette période de sa carrière qui a également eu des conséquences sur sa vie privée puisqu'elle est tombée amoureuse de son partenaire Jean Dujardin et qu'ils se sont mariés en 2009.

Au cours du programme de C8, on peut découvrir les images de la première rencontre entre Jean Dujardin et Alexandra Lamy, alors qu'ils passent des essais pour Un gars, une fille. Nous sommes en 1999 et il est évident que le courant passe merveilleusement bien entre eux. Sans mal, ils se distinguent des 300 acteurs qui ont passé l'audition et signeront pour 485 épisodes, jusqu'en 2003. Découvrez l'extrait du documentaire dans notre player.

Quand le show se termine, Alexandra Lamy et Jean Dujardin se mettent en couple, devenant l'un des duos préférés des Français, à l'écran (ils joueront ensemble, entre autres, dans Lucky Luke et sur scène dans Deux sur la balançoire) comme à la ville. Mais l'idylle entre la maman de Chloé Jouannet et le papa de deux garçons prend fin en 2013. The Artist est désormais en couple avec la patineuse Nathalie Péchalat avec qui il a eu une petite fille, tandis que l'héroïne d'Une chance de trop est partie s'installer à Londres avec sa fille unique, gardant sa vie sentimentale à l'abri des projecteurs.

La lumière est de nouveau faite sur l'actrice grâce à son nouveau rôle au cinéma dans L'Embarras du choix, comédie romantique d'Éric Lavaine qui suit les hésitations d'une femme face à deux prétendants qui ont tout pour eux.

Alexandra Lamy : Chouchou des français, un documentaire écrit par Laurent Boyer et Laurence Gerbi, diffusé sur C8 à 21h jeudi 9 mars