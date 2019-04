Jean-François Copé et sa femme spectateurs détendus face à la défaite de Nadal

"J'ai probablement joué l'un de mes pires matches sur terre battue des quatorze dernières années. Je méritais de perdre, tout simplement parce que j'ai joué contre meilleur que moi aujourd'hui", a déclaré Rafael Nadal, numéro deux mondial, en conférence de presse après le match. Son élimination surprise a été vue par plusieurs personnalités dans les tribunes.

Dans les gradins du court Rainier III, on a ainsi pu voir l'ancien ministre et actuel maire (Les Républicains) de Meaux, Jean-François Copé. Particulièrement détendu et souriant, il avait opté pour un look casual avec une casquette à ses initiales ! Il était accompagné de sa femme Nadia d'Alincourt et les amoureux ont visiblement passé un bon moment, échangeant des mots à l'oreille, faisant des photos...

On a aussi pu voir le mannequin et résidente de la principauté monégasque, Victoria Silvstedt. Non loin de la belle blonde, il y avait aussi le sympathique DJ Bob Sinclar. On a également noter la présence incontournable de Toni Nadal (l'oncle de Rafael) avec sa femme, de Xisca Perello (la chérie de Rafa), de Maria Isabel Nadal (la soeur du joueur), de Nelson Monfort et sa femme Dominique ou encore du prince Albert II de Monaco - récemment de passage en France pour emmener ses enfants à Disneyland Paris.

Rafael Nadal a donc été éliminé (4/6, 2/6) par l'Italien Fabio Fognini. "J'ai joué un très mauvais match contre un bon joueur donc, dans cette situation vous devez perdre C'est ce qu'il s'est passé cet après-midi. C'était une journée compliquée face à un adversaire difficile", a ajouté l'Espagnol de 32 ans. Lors de l'autre demi-finale, Dušan Lajović l'a emporté sur Daniil Medvedev (7/5, 6/1). La finale a lieu ce dimanche 21 avril dès 14h30.

Dans quelques semaines, les yeux seront braqués sur la France à l'occasion du prochain tournoi de Roland Garros...

Thomas Montet