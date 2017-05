Jean-François Piège et son fils Antoine : Un cliché complice et gourmand dévoilé

Jean-François Piège, père d'un petit Antoine depuis août 2015, fruit de ses amours avec la jolie Élodie, est un papa comblé.

Mercredi 24 mai 2017, le juré exigent de Top Chef sur M6 l'a prouvé une nouvelle fois en publiant un cliché complice de son fils et lui sur Instagram. "Dans les coulisses du Gala spécial fête des pères dont j'ai la chance d'être le rédacteur en chef... Hâte de vous faire découvrir mon univers... Le 7 juin ! #gala", a-t-il indiqué en légende de la photo le montrant portant le petit bout sur ses genoux tandis qu'il s'apprêtait à goûter un gros gâteau posé devant lui.

"Adorable petit Antoine sous le regard de son papa... Merci pour le partage, bonne journée !", "C'est une très belle photo", "Vous êtes magnifiques, et le rendez-vous est pris chef !", peut-on lire dès les premières réactions à la publication.

Trois jours plus tôt, alors qu'il participait à une séance de dédicaces de son livre Jean-François Piège pour tous au Bon Marché à Paris, Jean-François Piège avait déjà publié une photo de son fils et lui dans le grand magasin de la rive gauche. "Voilà, dédicace en binôme avec mon fils terminée ! :) Merci au Bon Marché de m'avoir accueilli et à vous tous d'être venus si nombreux pour échanger sur la cuisine ! On revient bientôt et toujours en famille ! #antoinemonamour", avait-il commenté en légende d'un instantané en noir et blanc.

Un bien joli duo !