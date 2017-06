Jean-Jacques Bourdin, son coup de gueule sur RMC : Sa femme Anne Nivat rassure

Mardi 13 juin, Jean-Jacques Bourdin piquait une colère à l'antenne de RMC durant sa matinale. Exaspéré par l'omniprésence de la publicité pendant son émission, le journaliste de 67 ans avait fait savoir qu'il pourrait très bien quitter la station à la fin de la saison si la situation venait à l'insupporter davantage.

Présente sur la plateau de La Nouvelle Édition (C8) ce 14 juin, sa compagne Anne Nivat (47 ans), elle aussi journaliste, a réagi à cette séquence qui a beaucoup fait parler depuis sa diffusion. "Ça, c'est le problème ! Dès que Jean-Jacques dit quelque chose qui sort un petit peu du cadre ou que j'interviens dans son émission pour parler de la Russie, tout est commenté immédiatement. Mais c'est normal." Et de poursuivre : "Je rassure tout le monde, Jean-Jacques était énervé parce qu'il y avait trop de publicités. Il avait sûrement envie de dire des choses et il y avait un tunnel de pubs. Effectivement, ça a été repris tout de suite mais il sera là à la rentrée... après s'être bien reposé."

Pour rappel, c'est alors qu'il recevait les deux éditorialistes Éric Brunet et Laurent Neumann que Jean-Jacques Bourdin a haussé le ton ce mardi matin. "Entre deux pages de pub, on va essayer de faire un peu de radio, ça ne va pas être facile. (...) Vous savez, je vais vous dire, à mon âge, maintenant, de plus en plus, ou je reste à l'antenne et je dis ce que je pense, ou je me casse... Ou je me barre. (...) Je me mets à la place de l'auditeur, qui n'en peut plus de tout ça. Vous savez, peut-être que je ne reviendrai pas après les vacances, tiens. Parce que je commence à en avoir ras le bol", avait-il lâché en direct.

