Jean-Luc Reichmann nu dans son bain : la photo qui surprend !

Bien qu'ébranlé ces dernières semaines par le scandale de l'affaire Christian Quesada – champion des 12 Coups de midi écroué pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" –, Jean-Luc Reichmann ne perd pas son sens de l'humour ! Et il l'a prouvé ce mardi 23 avril 2019 sur Instagram.

L'animateur de 58 ans a surpris ses presque 150 000 followers sur le réseau social en publiant une photo surprenante. Sur ce cliché, il prend la pose entièrement nu dans son bain, la jambe pleine de mousse levée ! "Derniers échauffements avant ce soir Nuit d'ivresse en DIRECT sur TMC à 21h", précise-t-il en légende. De quoi amuser les internautes puisque la photo a été "likée" près de 3000 fois à peine heure après sa publication.