Jean-Luc Reichmann, papa impliqué : "Je suis sûr que mes enfants en bavent..."

Lorsque Jean-Luc Reichmann quitte les plateaux de télévision, c'est entouré de sa femme Nathalie et de leurs six enfants qu'il trouve son équilibre. Interrogé par Faustine Bollaert pour Femme actuelle, l'animateur de 56 ans a accepté de parler brièvement de sa vie de père de famille recomposée et nombreuse.

"Les enfants ont entre 8 et 27 ans. Trois d'entre eux ont quitté la maison, sans être vraiment partis. Chaque âge à ses soucis. En 6e, il faut gérer les copains. Puis, à un moment donné, les problèmes de coeur. Après, il y a l'entrée dans la vie professionnelle... Six enfants, c'est vraiment du sport !", a-t-il confié d'entrée de jeu. Et de poursuivre sur ce qu'implique la vie à huit : "Tout est très cadré. Notre première règle est 'pas de téléphone à table !' Il est primordial de responsabiliser les enfants. Et de leur faire prendre conscience quel bonheur c'est d'avoir une famille. (...) Les réseaux sociaux, c'est pire qu'un danger, c'est une drogue ! (...) Quand on les sent tendus, seuls dans leur fauteuil, on dit stop !"

Autre règle établie par Jean-Luc et Nathalie, il est indispensable de partir en vacances au moins quelques jours tous ensemble chaque année. "On se fixe des rendez-vous. Il y a une dizaine de jours obligatoires en été, et un peu moins en hiver", a-t-il expliqué. Et de continuer : "En vacances, j'essaie de prendre le petit déjeuner avec chaque enfant, du coup je reste à table de 8h du matin à 11h30. Je leur lis leur horoscope et le pot de confiture diminue au fur et à mesure."

Pour finir, en tant que papa célèbre, Jean-Luc Reichmann a assuré qu'il était bien conscient des inconvénients que cela pouvait représenter pour ses enfants. "Je suis sûr qu'ils en bavent à cause de ma notoriété. Quand je me suis inscrit sur Facebook et Twitter pour continuer à être dans le coup, et qu'ils ont vu que je pouvais faire jusqu'à 15 millions de vues, je les ai sentis frustrés", a-t-il reconnu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Femme actuelle, actuellement en kiosques.