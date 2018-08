Jean-Marie Bigard et Lola Marois chanteurs : Leur ballade romantique surprise

Depuis qu'ils se sont mariés en mai 2011, Lola Marois et Jean-Marie Bigard vivent un véritable conte de fées. L'humoriste de 64 ans et l'actrice de 35 ans sont fous amoureux et ils n'hésitent pas à le montrer. Le couple a d'ailleurs rendu hommage à son union en poussant la chansonnette.

C'est le 1er août 2018 qu'on découvre le merveilleux duo de Lola Marois et de Jean-Marie Bigard. Il s'agit d'une ballade romantique intitulée I'm in Love, parfaite pour l'été, où les deux tourtereaux se font de belles déclarations d'amour. Ne faisant pas les choses à moitié, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) et le célèbre humoriste se sont mis en scène dans un clip très artistique.

Disponible en exclusivité sur la chaîne YouTube Kees, la vidéo de trois minutes fait déjà sensation sur la Toile. "Quelle jolie balmade en amoureux et la chanson est super. C'est franchement bon. Ça fait trois fois que je l'écoute. Je suis très agréablement surpris, bravo", pouvait-on lire dans les commentaires.

Wendy Marèbe