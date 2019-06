Jean-Pascal Lacoste, sa déclaration à sa future femme Delphine: "Tu es parfaite"

Jean-Pascal Lacoste est un homme heureux.

Dimanche 9 juin, l'ex-élève de la Star Academy devenu animateur télé et comédien a décidé de le faire savoir une nouvelle fois en adressant une déclaration d'amour publique à sa future femme, Delphine Tellier, la demi-soeur de Sylvie Tellier.

Sur Instagram, Jean-Pascal a donc publié une photo de son couple souriant (une photo prise avant sa décoloration remarquée !) et a écrit en légende : "J'ai la chance d'être l'homme le plus heureux... Grâce à toi Delphine Tellier. Femme, maman... Tu es parfaite dans tous les domaines ! Tu me pousses vers le haut et ça, c'est magique #Lavenirestànous #Perfectwife #Vivementtoutlereste Je t'aime !" Pour rappel, Jean-Pascal Lacoste est déjà le papa de Kylie (10 ans) et de Maverick (6 ans), fruit de ses amours passées avec une Américaine prénommée Jennifer. Le nouveau petit couple n'a pas encore eu d'enfants.

Le 20 février dernier, quelques jours après la Saint-Valentin, l'interprète de L'Agitateur partageait un mot d'amour que lui avait écrit sa chérie. Un mot certes plein d'amour mais... très inattendu. "JE T'AIME parce que... tu pètes et tu rotes (comme moi) <3 Et qu'on emmerde le monde", avait en effet écrit Delphine sur un bout de papier. Côté hashtags, Jean-Pascal avait alors étonné en multipliant les indices relatifs à un possible mariage entre sa belle et lui dans les mois à venir. "Ma future femme est comme moi", "amour fou", "tu es parfaite", "pour le meilleur et pour le pire", avait-il commenté, le tout accompagné d'un émoji bague et de quatre coeurs rouges.

Il semblerait que la date du mariage approche à grands pas...