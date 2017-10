Jean-Pierre Foucault retraité? À bientôt 70 ans, il "laisse la place" aux jeunes

Jean-Pierre Foucault a décidé de lever le pied.

À la veille de ses 70 ans, le pilier de la télévision française vient d'affirmer son intention de se faire de plus en plus discret sur nos petits écrans. Pour lui, il est temps de laisser la place à la nouvelle génération d'animateurs.

"Il est logique que je laisse la place à la génération montante. Moi-même, j'ai eu leur âge et j'aurais mal pris qu'une personnalité soit là à boucher les carrières des autres. (...) Après avoir travaillé au quotidien pendant plus de cinquante ans, il est normal que je laisse aux talentueux présentateurs d'aujourd'hui le rôle qui est le leur", a-t-il confié à nos confrères de Yahoo Actualités. Et de remettre en perspective sa prise de recul : "Je travaille tout de même 80 fois par an en pré prime-time pour la Française des jeux et je présente toujours les Miss France."

Aujourd'hui, l'animateur-star a d'autres ambitions plus personnelles... et peut-être plus épanouissantes. "J'ai aujourd'hui la possibilité de faire ce que je n'ai jamais pu faire. Je m'occupe de mes proches, de mes amis et je voyage. Cette année j'ai fait la route 66 en Harley Davidson. J'ai fait la Polynésie où je n'étais jamais allé pour faire une élection de Miss. Bref, je m'offre un peu de bon temps après des années de labeur que j'ai énormément appréciées", a-t-il expliqué avec fierté.