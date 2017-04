Jean-Pierre Pernaut s'amuse des rumeurs sur son départ de TF1 !

En février dernier, une enquête de Télé Star laissait entendre que Jean-Pierre Pernaut serait bientôt contraint de céder sa place au journal télévisé de 13h de TF1. Une information rapidement démentie par Catherine Nayl, directrice générale adjointe de la première chaîne chargée de l'information.

La rumeur a toutefois été relancée cette semaine pour la simple et "bonne" raison que le présentateur est en vacances et donc actuellement remplacé par Jacques Legros. De quoi déprimer Jean-Pierre Pernaut ? Loin de là et pour cause, il s'est saisi de son compte Twitter ce jeudi 13 avril 2017 afin de répondre avec humour à ce bruit de couloir : "Si à chaque fois que je pars en vacances, on relance la rumeur de mon départ du 13h, sachez que les prochaines, c'est du 14/07 au 15/08."