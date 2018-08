Jenifer et Élodie Gossuin réunies, le duo assume son "idylle" !

Le 26 octobre prochain, Jenifer proposera son 8e album studio intitulé Nouvelle Page. En attendant cette date, la jurée de The Voice Kids (TF1) fait la promotion d'un nouveau single entêtant, Notre idylle.

De passage par la case Meilleur des réveils sur RFM ce 30 août 2018, la chanteuse de 35 ans et maman d'Aaron (14 ans) et Joseph (3 ans) a pu croiser la route de la populaire animatrice de la matinale de la station, Élodie Gossuin.

Naturellement, les deux jeunes mamans se sont parfaitement entendues et n'ont pas tardé à prendre la pose ensemble pour le plus grand bonheur de leurs fans sur leurs réseaux sociaux. "Notre idylle #RFMmatin #Jen #Mamans #TheVoiceLeRetour #StarAcForever #OnDanse", a commenté notre ex-Miss France et ex-Miss Europe 2001 (maman des jumeaux Jules et Rose, 10 ans, et Léonard et Joséphine, 4 ans) en légende de trois photos d'elle en compagnie de la gagnante de la première Star Academy.

Naturellement, les internautes n'ont pas tardé à se manifester pour commenter ces clichés complices capturés dans les locaux de RFM. "Trop chouette, j'aurais adoré vous voir toutes les deux", "Le meilleur duo", "Vous êtes deux rayons de soleil", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Également interrogée sur la possibilité pour elle de retourner dans The Voice (version adultes) en tant que coach, la star a lâché : "Y a des rumeurs. Je pense y retourner, je pense oui. Normalement."

Pour son nouvel album studio, Jenifer a notamment collaboré avec Christophe Maé, Slimane, Yohann Malory et Tristan Salvati.