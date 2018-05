Jenifer et sa phobie surprenante : Le jour où elle a été "tétanisée"...

Actuellement en pleine promotion du téléfilm Les Traqués, qui sera diffusé le 14 mai 2018 sur TF1, Jenifer enchaîne les interviews. L'occasion de faire des confidences parfois surprenantes. Au cours de son entretien avec Le Parisien Week-End, elle a par exemple évoqué sa phobie qui risque d'en surprendre plus d'un.

Si vous ignorez, probablement, ce qu'est l'ornithophobie, l'ancienne jurée de The Voice ne le sait elle que trop bien. Elle souffre en effet de ce trouble qui se traduit par la crainte des oiseaux ! "Les oiseaux me mettent extrêmement mal à l'aise. Un jour, un pigeon est entré dans ma chambre. Je suis restée une heure tétanisée sous la couette en attendant que mon compagnon rentre pour le chasser gentiment. Je ne sais pas si on peut appeler ça une phobie, mais franchement, moins j'en vois, mieux je me porte", a confié Jenifer. Mieux vaut donc éviter d'avoir un rendez-vous avec elle dans un endroit où il est possible de tomber sur des oiseaux, du genre dans un parc...

Ce n'est pas la première fois que la maman d'Aaron, 14 ans (né de sa relation terminée avec Maxim Nucci), et Joseph, 3 ans (né de sa relation terminée avec Thierry Neuvic) se confie sur cette grande crainte. En 2015, elle expliquait au Parisien : "Quand je suis en train de manger, s'il y a des oiseaux qui passent sous ma table, je peux me lever d'un coup et faire basculer ma chaise. Mon ami Christophe Willem m'a sauvée récemment. On était au Maroc, il y avait plein d'oiseaux et j'ai failli faire une crise cardiaque, ils m'ont presque attaquée !"