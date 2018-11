Jenifer : "Je n'ai jamais pris de nounou pour mes enfants"

L'interprète de 36 ans a également parlé du décès de son oncle Jean-Luc Codaccioni, fiché au grand banditisme et mort lors d'un règlement de comptes en Corse, en décembre 2017 : "Il n'était pas ce qu'on dit de lui." Entre l'accident mortel avec son bus de tournée et la disparition de son oncle, la jurée de The Voice Kids a résumé sans détour : "2017 fut merdique." Le succès de son dernier opus depuis sa sortie le 26 octobre dernier devrait l'aider à tourner la page pour de bon.