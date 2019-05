Jenifer (The Voice 8) : Le prix exorbitant de son serre-tête interpelle

Les tenues de Jenifer Bartoli sont toujours l'objet des plus grandes attentions. Soigneusement décortiquées par les médias et nombreux fans de The Voice, on découvre souvent que la jurée du télé-crochet a des goûts luxueux. Lors du prime diffusé sur TF1 samedi 18 mai 2019, son look du jour n'a pas échappé à la règle.

La coach portait ainsi un serre-tête en cristaux et perles de la marque Miu Miu, à 390 euros. Un prix définitivement royal, qui s'explique par sa fabrication en Italie mais aussi par la qualité des matériaux : métal, perles, palladium, laiton et cristal. Sur son site, la marque précise que les "perles et cristaux ont été fixés à la main".

Ce n'est pas la première fois que les tenues de Jenifer dans The Voice sont commentées pour leur prix exorbitant. Le 4 mai 2019, la coach de 36 ans faisait sensation dans une petite robe noire de chez Saint Laurent à 2290 euros. Pour ses chaussures, c'est perchée sur les 12 cm de sa paire de Casadei à 550 euros qu'elle avait assuré la soirée.

La saison 8 de The Voice, toujours présentée par Nikos Aliagas, a réuni 3,16 millions de téléspectateurs (15,7% PDA). Le concours de chant signe ici le score le plus bas de son histoire, largement rattrapé par l'Eurovision (4,80 millions de téléspectateurs) et par le téléfilm de France 3, Les ombres de Lisieux (3,75 millions de téléspectateurs).