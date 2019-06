Jenifer (The Voice 8) sexy et décalée avec son top "lèvres" : découvrez le prix

Et voilà, c'est fini ! Pour la grande finale de "The Voice 8" sur TF1, la chanteuse et coach Jenifer s'est encore une fois fait remarquer... D'abord sur scène grâce sa voix, puis dans son fauteuil grâce à son style !

Jenifer n'a peut-être pas remporté la 8e saison de The Voice avec son Talent Sidoine, mais elle a encore fait forte impression durant cette finale du programme diffusée ce 6 juin 2019. Quand elle ne donnait pas de la voix sur scène en reprenant avec talent J'ai un problème de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, c'est avec son style unique que la coach de 36 ans a marqué les esprits. Cette fois, d'après le compte Instagram spécialisé jenifer.mode, c'est Yves Saint Laurent qui a été mis à l'honneur par la chanteuse et coach. Notons que son top asymétrique à sequins à motif lèvres date de 2014 et qu'il coûte la jolie somme de 4350 euros. Un top aussi original que luxueux, parfait pour une finale ! Pour rappel, c'est finalement Whitney qui a été désignée comme plus belle voix de 2019 par les téléspectateurs de TF1 au terme d'une soirée réussie. La jeune gagnante, qui a récolté 37,9% des suffrages, a également eu l'opportunité de chanter Djadja en duo avec Aya Nakamura... Pour rappel, Clément a récolté 37,5% des voix, Sidoine 13,3% et Pierre Danaë 11,3%. Retrouvez tous les looks pointus de Jenifer dans The Voice dès à présent dans notre diaporama.

