Jenifer (The Voice Kids 5) : Le prix, très élevé, de sa veste...

Vendredi 12 octobre 2018, les fans de The Voice Kids étaient ravis de découvrir le lancement de la nouvelle saison sur TF1. Cette année, plusieurs nouveautés sont à prévoir à commencer par l'arrivée d'Amel Bent, nouvelle coach très attendue du programme aux côtés de Patrick Fiori, Soprano et Jenifer. Cette dernière a d'ailleurs fait sensation avec son look simple et décontracté mais toutefois très coûteux...

C'est donc avec une veste noire et blanche à gros boutons dorés que l'interprète de Notre idylle s'est installée sur le fameux fauteuil rouge pour les premiers castings. Une pièce issue de la marque Vêtements, dirigée par le créateur innovant Demna Gvasalia. On découvre alors que cette veste n'est cependant pas à la portée de toutes les bourses puisqu'elle a une valeur de 2150 euros.

Décidément, les créateurs ont le vent en poupe avec les jurées de nos émissions favorites. A l'image de Jenifer, c'est Amel Bent qui attirait l'attention sur sa robe déstructurée de chez Monse qui coûte 1620 euros. Toujours sur TF1, une autre chanteuse a ébloui les téléspectateurs avec sa tenue lors du lancement de Danse avec les stars 9. Il s'agit de Shy'm qui avait tout misé sur un ensemble signé Jacquemus. Et pour les personnes qui souhaitent se l'offrir, il faudra débourser 820 euros, soit 376 euros pour la jupe, et 444 euros pour le haut.