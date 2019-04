Jenna Bush enceinte : La fille de George W. Bush attend son troisième enfant

Âgée de 37 ans, Jenna Bush Hager est l'une des jumelles de l'ancien président George W. Bush. Coprésentatrice de la matinale de NBC, le très regardé Today Show, elle vient d'annoncer sa troisième grossesse lors de l'émission du lundi 22 avril 2019.

Jenna Bush est mariée depuis le 10 mai 2008 à Henry Hager. Le couple s'était rencontré durant la campagne de réélection de George W. Bush en 2004. Leur mariage s'était déroulé dans le ranch familial de Prairie Chapel à Crawford au Texas. Henry et Jenna sont déjà les parents de deux fillettes : Mila (6 ans) et Poppy (3 ans).

Jusqu'à il y a peu, la soeur jumelle de Jenna, Barbara, était officiellement célibataire. En octobre dernier, dans le plus grand secret et seulement entourée d'une poignée de proches, Barbara a épousé l'acteur et scénariste Craig Coyne, un an après leur rencontre. Ce mariage très intime s'est déroulé dans le jardin de la maison des Bush à Kennebunkport dans le Maine.

Jenna et Barbara Bush ont fondé l'ONG Global Health Corps qui oeuvre notamment dans la lutte contre le sida. Activiste dans le milieu de la santé, Barbara se consacre entièrement à cette association avec laquelle elle a énormément voyagé dans de nombreux pays africains.