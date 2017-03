Jennie Garth a bien changé : Enceinte ou gros laisser-aller ? Sa réponse

À bientôt 45 ans, Jennie Garth serait-elle de nouveau enceinte ? Déjà mère de trois filles toutes nées de son mariage avec Peter Facinelli (Luca 19 ans, Lola 14 ans et Fiona 10 ans), l'ex-vedette de la série culte Beverly Hills : 90210 a intrigué les médias au cours des récents mois, notamment en étant au coeur de rumeurs de grossesse.

Lors de ses dernières apparitions publiques, celle qui s'est remariée en 2015 au comédien Dave Abrams avait ainsi arboré des formes plus pulpeuses. Et s'il se dessinait effectivement sous ses vêtements un petit ventre, il était difficile de discerner le vrai du faux, aucun heureux événement n'ayant été annoncé par son porte-parole.

Mi-janvier, l'ancienne interprète de Kelly Taylor s'était confiée dans les colonnes du tabloïd In Touch Weekly pour affirmer qu'elle était bel et bien partante pour agrandir la famille avec son nouvel époux. "Ce serait génial d'avoir d'autres enfants. On serait heureux en en ayant seulement un. Mais nous sommes aussi heureux avec les filles, donc peu importe ce qui vient à nous !", avait-elle déclaré. Dans cette même interview, elle avait également avoué qu'elle avait mis de côté ses activités sportives. "J'ai en quelque sorte abandonné la routine des entraînements et je ne fais plus autant attention. Mais je vais clairement m'y remettre. Je suis mariée à un homme plus jeune que moi [35 ans, NDLR], et je veux rester jolie pour lui le plus longtemps possible", avait-elle ajouté.

Le 24 février, soit cinq semaines après cet entretien, la comédienne était de nouveau repérée dans les rues de Los Angeles. Bilan ? Si elle affiche toujours de jolies courbes, il n'y a absolument pas l'ombre d'un baby bump. Et surtout, au vu de son enthousiasme, elle n'aurait sans doute pas hésité à confirmer les rumeurs de grossesse, si tant est qu'elles eussent été vraies. Les fans devront donc s'y faire : un quatrième enfant n'est visiblement pas à l'ordre du jour...