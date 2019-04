Jennifer Aniston irrésistible face à Dany Boon dans sa nouvelle comédie

Après avoir donné la réplique à Gad Elmaleh dans Jack and Jill, Adam Sandler se retrouve face à une autre pointure du rire en France : Dany Boon ! Les stars américaine et française sont en effet au générique du film comique et policier Murder Mystery, disponible dès le 14 juin 2019 sur Netflix. Et dans la bande-annonce, on peut d'ores et déjà apprécier quelques instants de la performance de notre célèbre Ch'ti. Et s'il a eu le plaisir de jouer avec le fameux Waterboy, il a aussi eu le privilège de partager la vedette avec une autre icône de la comédie : Jennifer Aniston !

La bande-annonce de Murder Mystery nous emmène en voyage en Europe avec un policier new-yorkais et sa femme. Au hasard d'une rencontre pendant le vol, le couple se fait convier à une réunion de famille privée sur le yacht luxueux d'un vieux milliardaire du nom de Malcolm Quince. Mais lorsque celui-ci est assassiné, les deux invités deviennent les principaux suspects. Mais cette épopée sur le Vieux Continent pourrait être aussi l'occasion pour les amoureux de raviver la flamme. Outre le trio cité précédemment, le casting de cette comédie policière compte aussi sur les talents de Luke Evans (La Belle et la Bête), Gemma Arterton (Tamara Drewe) et le grand Terence Stamp.

A l'heure du tournage en août dernier, Dany Boon avait relayé quelques clichés du tournage sur Instagram et avait posté une ultime photo de l'aventure en écrivant : "Dernier jour de tournage plein d'émotions à la gare de Milan. Très drôle de jouer cet inspector of Interpol, entouré d'une belle équipe d'acteurs et de techniciens si bienveillants. La bonne nouvelle : je peux enfin me raser de près ! Hâte de voir le film monté." Ce qui est certain, c'est que l'alchimie entre l'irrésistible Rachel de Friends et le héros de The Wedding Singer fonctionne toujours aussi bien, eux qui ont déjà tourné ensemble dans Le Mytho en 2011.