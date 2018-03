Jennifer Garner en couple avec Michael Vartan, le neveu de Sylvie ? Il répond...

Fils du musicien, compositeur et chef d'orchestre Eddie Vartan (frère de la chanteuse Sylvie Vartan), Michael Vartan est exilé aux Etats-Unis où il a fait carrière, entre le petit écran, comme avec la série Alias, et le cinéma. Et si aujourd'hui le beau gosse de 49 ans fait l'actualité aux Etats-Unis, c'est justement par le biais de Jennifer Garner, sa partenaire de jeu dans Alias. La presse américaine lui prête en effet une relation amoureuse avec l'ex de Ben Affleck, avec qui il a déjà été en couple jusqu'en 2004.

Mais l'intéressé a nié. "Je suis célibataire, a-t-il affirmé à E ! News. Célibataire pour la vie, à moins qu'elle n'ait quatre jambes. Et là ça devient une autre histoire." Comment ça quatre jambes ? Par cette étonnante déclaration, Michael Vartan voulait parler de son labrador couleur chocolat, Millie. "C'est l'amour de ma vie. Je l'adore", a-t-il confié.

Si les fans d'Alias ont commencé à s'enthousiasmer de cette hypothétique idylle, Michael Vartan s'est chargé de les refroidir en rejetant l'idée d'un retour de flamme avec la star d'Alias, célibataire depuis 2015 et sa rupture avec l'interprète de Batman. "Si cela n'a pas fonctionné une première fois, c'est qu'il y a une raison", a-t-il lâché, sèchement. Du coup, l'acteur franco-américain se satisfait pleinement de sa vie de célibataire. "Tout le monde réalise que c'est tellement plus facile d'être seul. J'adore les relations amoureuses. Quand elles fonctionnent, quand elles sont géniales, c'est génial, et quand ça ne fonctionne pas, ça ne l'est plus", philosophe-t-il. Dommage...