Jennifer Garner : "Je n'ai aucune envie de me remettre en couple"

En pleine tournée de promotion pour son nouveau film, Peppermint (en salles à partir du 12 septembre), Jennifer Garner a accordé une interview au magazine Télé Star, publiée dans l'édition du 10 septembre 2018. L'occasion pour l'actrice de 46 ans de se confier sur sa vie de mère célibataire quelque peu mouvementée depuis sa séparation de Ben Affleck.

Après dix ans de mariage, les deux acteurs ont décidé de se séparer en 2015. Un divorce que la mère de Violet (12 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans) aurait préféré éviter : "Je n'aurais jamais choisi de vivre cette vie pour moi, et encore moins pour mes enfants, a-t-elle confié. C'est quelque chose que nous apprenons encore aujourd'hui à gérer et à vivre dans notre vie quotidienne." Une situation d'autant plus compliquée que Ben Affleck lutte toujours contre son addiction à l'alcool, au point que Jennifer Garner l'a elle-même conduit en cure de désintoxication le 22 août dernier.