Jennifer Garner si glamour face à Jessica Biel, beauté chic tout en transparence

Samedi 11 novembre 2017, de nombreuses personnalités du cinéma, de la télévision et de la mode étaient réunies à Culver City pour assister au dîner de gala Baby2Baby, association qui vient en aide aux enfants des familles défavorisées. A cette occasion, les mamans les plus célèbres du showbiz avaient sorti leur plus belle tenue de soirée pour prendre la pose devant les photographes.

Toujours aussi élégante et glamour, Jennifer Garner (grande habituée de l'événement depuis quelques années) avait opté pour une longue robe blanche fendue. Sur place, la maman de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) a notamment croisé la route de son amie Jessica Biel, vêtue d'une robe noire transparente qui laissait entrevoir ses sous-vêtements. Rachel Bilson (qui signait sa première apparition publique depuis sa rupture avec Hayden Christensen) était très fleurie dans une robe bustier imprimée, tandis que Chrissy Teigen est apparue flamboyante dans une robe rouge vif.

Kristen Bell, Busy Philipps, Selma Blair, Olivia Culpo, Julie Bowen mais aussi Jessica Capshaw et sa collègue de Grey's Anatomy Camilla Luddington étaient toutes présentes. Du côté des couples, Zoe Saldana et son mari Marco Perego, Nicole Richie et Joel Madden, Alessandra Ambrosio et Jamie Mazur, ainsi que J. J. Abrams et sa femme Katie McGrath (épousée en 1996) avaient assuré le déplacement.

Très engagée auprès de Baby2Baby, notamment avec son entreprise The Honest Company, Jessica Alba (très enceinte de son troisième enfant, un petit garçon) était aussi de la partie avec son époux Cash Warren.