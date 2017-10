Jessica Alba enceinte de son 3e enfant : Elle dévoile le sexe de son bébé

Jessica Alba partage tout avec ses 11,6 millions d'abonnés d'Instagram. Enceinte de son troisième enfant, une grossesse officialisée sur le réseau social en compagnie de ses deux filles Honor et Haven, la célèbre actrice et businesswoman de 36 ans, a révélé le sexe de son bébé. Cette fois il s'agira d'un petit garçon pour la future maman et son mari Cash Warren qui doivent être aux anges de découvrir la vie en bleu pour la première fois.

Heureuse de partager cette grande nouvelle avec ses fans, Jessica Alba a partagé une vidéo sur sa page Instagram sur laquelle on la découvre en train d'ouvrir un carton avec ses filles duquel sortent des confettis bleus. "Cash et moi ne pouvions être plus contents d'annoncer...", commente-t-elle.